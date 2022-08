Battaglia legale per l’infopoint, Comune Praiano deve risarcire impresa per oltre 45mila euro

Scritto da (PNo Editorial Board), martedì 2 agosto 2022 13:26:22

Ultimo aggiornamento martedì 2 agosto 2022 13:26:22

Il Comune di Praiano ha perso la battaglia legale per l'infopoint che va avanti da quindici anni contro l'impresa Effe e adesso dovrà risarcirla. A darne notizia è il quotidiano La Città, che ripercorre la questione fin dalle origini.

Nel lontano 2006 l'impresa Effe si è aggiudicata l'appalto per la sistemazione della struttura pubblica per info point del parco a servizio del turismo escursionistico-rurale di Praiano per un importo complessivo di circa 376 mila euro.

Il termine era previsto in circa sette mesi, ma nel marzo del 2007 i lavori furono consegnati parzialmente per gravi carenze del progetto esecutivo. Infatti, a differenza di quanto previsto dal progetto, nel corso delle operazioni di scavo gli operatori hanno constatato che in realtà circa il 50% delle aree di scavo era costituito da terreno friabile e il 30% circa da terreno argilloso.

I lavori furono sospesi e furono altresì avviati gli interventi per la messa in sicurezza del cantiere, onde evitare pericoli di cedimenti. Altro ostacolo alla prosecuzione dei lavori è stato il rinvenimento una condotta di adduzione al serbatoio che garantiva il servizio di fornitura idrica.

Vi fu quindi un incontro a Palazzo di Città dove fu chiesto al direttore dei lavori di adeguare il progetto strutturale. A distanza di un mese l'impresa segnalò la perdurante impossibilità di procedere all'esecuzione degli interventi a causa della mancata disponibilità delle aree di cantiere. L'Ente allora, nel novembre del 2007, decise per la risoluzione contrattuale.

La ditta chiese in sede legale il risarcimento dei danni in quanto impossibilitata ad effettuare i lavori a causa delle carenze progettuali e soltanto adesso la vicenda vede la fine.

Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, ha condannato l'amministrazione comunale a risarcire la Effe srl per una somma complessiva di 45.595.18 euro, respingendo la richiesta dell'ente guidato dalla sindaca Anna Maria Caso in quanto la risoluzione era già avvenuta alla riconsegna dei lavori.

(Foto di copertina: EKATERINA BOLOVTSOVA)