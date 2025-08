Turisti indiani invadono la corsia opposta con la Vespa: feriti due residenti /foto

Inserito da (Admin), venerdì 1 agosto 2025 21:34:12

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 163 Amalfitana, all’altezza del tratto che costeggia la parete rocciosa nei pressi di Amalfi. Due turisti di nazionalità indiana, a bordo di una Vespa Piaggio, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero invaso la corsia opposta.

Il mezzo ha centrato in pieno due scooter che sopraggiungevano in senso contrario, condotti da due persone residenti in Costiera Amalfitana. L’impatto è stato violento: i due scooter sono finiti rovinosamente sull’asfalto, mentre la Vespa ha riportato gravi danni nella parte anteriore.

Ad avere la peggio sono stati proprio i due centauri locali, soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello, dove sono attualmente in corso gli accertamenti clinici. I due turisti, invece, hanno riportato solo lievi escoriazioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza con personale sanitario e la Polizia locale per i rilievi del caso con a supporto anche una volante dei Carabinieri. Lievi rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.