Trovato in possesso di hashish pronto da spacciare, arrestato 22enne di Pagani

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 15 marzo 2024 14:35:45

Il 14 marzo, a Pagani (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 22enne del luogo.

I Carabinieri, coordinati dal Capitano Giovanni Maria Cappa, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell'indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi, già suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.