Targhe alterne in Costiera, intensificati i controlli sulla Statale Amalfitana 163

Questa mattina, 9 aprile, nel giorno di Pasqua i Carabinieri della Stazione di Amalfi sono impegnati nella verifica del rispetto del dispositivo delle targhe alterne, attive in Costiera Amalfitana dal 3 aprile e fino a domani, lunedì 10 aprile.

La pattuglia dei Carabinieri è impegnata a fermare e verificare tutte le auto con targa dispari.

Al momento, complice anche l'incertezza meteo, non si segnalano criticità sulla Statale Amalfitana.

Come sono organizzate le targhe alterne

Nei giorni con data pari NON possono circolare le auto con l'ultima cifra della parte numerica della targa pari.

Nei giorni con data dispari NON possono circolare le auto con l'ultima cifra della parte numerica della targa dispari.

Quando è in vigore, la circolazione a targhe alterne è valida dalle 10.00 alle 18.00. In qualsiasi altro orario la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata.

I mezzi a due ruote non sono interessati dall'ordinanza. (Moto, scooter ecc.)

Sono sempre valide le limitazioni per i mezzi pesanti e ingombranti stabilite dall'Anas con l'ordinanza 337 del 2019.

Quando si circola a targhe alterne in Costiera Amalfitana

La Settima Santa fino al lunedì in Albis, quindi si circola a targhe alterne:

tutti i giorni dal 3 al 10 aprile 2023.

In occasione delle festività della Liberazione e del Primo Maggio si circola a targhe alterne:

tutti i giorni dal 24 aprile al 2 maggio.

Dal 15 giugno al 31 luglio si circola a targhe alterne il sabato e la domenica. Quindi nelle seguenti date:

17 e 18 giugno 2023;

24 e 25 giugno 2023;

1° e 2 luglio 2023;

8 e 9 luglio 2023;

15 e 16 luglio 2023;

22 e 23 luglio 2023;

29 e 30 luglio 2023.

Nel mese di agosto si circola a targhe alterne:

tutti i giorni dal 1° al 31 agosto 2023.

Dal 1° al 30 settembre si circola a targhe alterne il sabato e la domenica. Quindi nelle seguenti date:

2 e 3 settembre 2023;

9 e 10 settembre 2023;

16 e 17 settembre 2023;

23 e 24 settembre 2023;

30 settembre 2023.

In quali casi si può circolare in deroga all'ordinanza delle targhe alterne sulla Statale Amalfitana

Come previsto dall'ordinanza 340/2019 dell'Anas, possono circolare senza le limitazioni delle targhe alterne:

i residenti dei 13 comuni della Costiera amalfitana più Agerola;

i veicoli dei titolari di contrassegno H con il titolare del contrassegno obbligatoriamente a bordo;

taxi e NCC;

i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.

Possono circolare in deroga all'ordinanza le seguenti categorie: