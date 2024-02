Scoperto un laboratorio per la preparazione di eroina nel foggiano: sequestrati oltre 18 kg, arrestato il detentore

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 8 febbraio 2024 08:45:31

Un laboratorio clandestino per la preparazione di eroina è stato scoperto a San Severo dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia. Il detentore è stato tratto in arresto ed oltre 18 kg di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati, unitamente ai materiali ed alle attrezzature utilizzati per il confezionamento.

Il controllo è iniziato quando una pattuglia in abiti civili è stata superata da un'autovettura che procedeva a forte velocità, con manovre improvvise, senza segnalare le svolte e senza fermarsi agli incroci.

Insospettiti dal comportamento del conducente i finanzieri hanno seguito la vettura fino all'interno del "Luisa Fantasia", ove hanno identificato il conducente.

L'autista, già noto alle forze dell'ordine, si è mostrato agitato ed ha riferito circostanze inverosimili circa il suo comportamento perciò i finanzieri hanno deciso di procedere ad un controllo più accurato, rinvenendo in suo possesso le chiavi di un'altra autovettura, di cui non sapeva fornire spiegazioni, e che è stata reperita a breve distanza.

I militari hanno quindi proceduto al controllo di quest'ulteriore veicolo, scoprendo, nel cofano posteriore, un doppiofondo occultato dietro i pannelli laterali al cui interno sono stati rinvenuti 16.500 € in contanti e panetti di eroina per oltre 6 kg.

All'interno dell'abitazione del fermato, un cittadino albanese di 40 anni, i finanzieri hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio per la preparazione della sostanza stupefacente: un miscelatore, una pressa idraulica da 20 tonnellate e stampi per preparare i panetti, macchine per il sottovuoto unitamente ad oltre 11 kg di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, morfina, mdma e sostanze da taglio, che sono state sequestrate insieme all'immobile.

Il detentore è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica.