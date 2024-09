Schianto frontale sulla provinciale per Camerota: una donna perde la vita, quattro feriti gravi

Inserito da (Admin), sabato 28 settembre 2024 21:59:26

Nel primo pomeriggio di oggi, un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquilla strada provinciale che collega Camerota ai centri limitrofi. Due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

L'impatto è stato violento: una delle auto è rimasta schiacciata contro il guardrail, mentre l'altra ha subito gravi danni nella parte anteriore. A bordo dei veicoli viaggiavano complessivamente cinque persone: quattro sono rimaste gravemente ferite nello schianto mentre, purtroppo, una donna è deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate. Gli altri passeggeri, tra cui una persona in condizioni critiche, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati con urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul luogo del sinistro, hanno messo in sicurezza le auto incidentate, prevenendo ulteriori rischi legati a possibili incendi o fuoriuscite di carburante. Anche i Carabinieri della compagnia di Sapri e Camerota sono giunti tempestivamente per avviare le indagini e gestire la viabilità, rimasta bloccata per diverse ore a causa dell'incidente.

Le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta per determinare l'esatta dinamica dello scontro.

I feriti sono ora affidati alle cure dell'équipe medica dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove si attendono aggiornamenti sul loro stato di salute nelle prossime ore.