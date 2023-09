Scafati, 30enne arrestato per spaccio di droga e detenzione illecita di armi

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 2 settembre 2023 10:07:02

I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato un soggetto che, fermato alla guida della sua autovettura, deteneva illecitamente un'arma a salve manomessa, un coltello a serramanico con lama di 8,5 cm e circa 30 grammi di marijuana contenuti in una busta di plastica.

Durante il normale servizio di controllo economico del territorio, i militari della Compagnia di Scafati hanno identificato un uomo che attendeva sospettosamente, in orario notturno, nei dintorni di un'area verde adibita a parco giochi.

Dopo aver sottoposto a ispezione il veicolo utilizzato dal soggetto, la pattuglia rinveniva la sostanza stupefacente occultata sotto il sedile anteriore, nel posto di guida. Da un controllo più approfondito dell'autovettura emergeva la presenza di una pistola con munizionamento a salve di calibro 9 mm con il tappo rosso evidentemente manomesso ed un coltello a serramanico con lama di circa 9 cm.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio ed il soggetto, cittadino italiano di 30 anni circa, è stato tratto in arresto e giudicato in via direttissima nella giornata seguente.

Nell'ambito del giudizio per direttissima, l'impianto probatorio fornito dalla polizia giudiziaria e dal PM titolare delle indagini veniva condiviso dall'Autorità Giudicante ed il soggetto veniva condannato a 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa dal Tribunale di Nocera Inferiore.

«L'attività di controllo economico del territorio è rivolta al contrasto di ogni forma di illecito e conferma il costante impegno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore con l'ausilio della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia, nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per il benessere della cittadinanza tutta», ha detto il Procuratore della Repubblica Antonio Centore.