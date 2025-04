Salerno: Polizia di Stato esegue il rimpatrio di un cittadino indiano

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 19 aprile 2025 08:49:45

Si era presentato agli sportelli dell'Ufficio Immigrazione di Salerno per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, ma è stato scoperto con documenti falsi. Per questo motivo, il 17 aprile scorso, la Polizia di Stato ha eseguito l'espulsione di un cittadino indiano, con accompagnamento presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino per il rimpatrio.

L'uomo si era recato il 14 aprile presso gli uffici dell'Immigrazione per avviare la pratica di permesso di soggiorno. I controlli effettuati dagli agenti hanno però permesso di rilevare gravi irregolarità nella documentazione presentata: in particolare, il nulla osta per lavoro risultava contraffatto, riportando dati anagrafici e numero di pratica appartenenti a un altro straniero.

Il soggetto è stato dunque denunciato per uso di documenti falsi o alterati, in violazione dell'art. 5, comma 8 bis, della Legge 286/98, che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.