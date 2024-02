Salerno, nuova scossa di terremoto a Ricigliano di magnitudo 3.3

Inserito da (Admin), venerdì 16 febbraio 2024 21:05:45



Dopo la scossa di terremoto dello scorso sabato 10 febbraio, alle 20.32 di questa sera la terra a confine tra Campania e Basilicata ha ripreso a tremare. Epicentro della scossa, di magnitudo 3.3, il comune di Ricigliano, avvertita chiaramente anche nei comuni limitrofi, da Potenza fino a Mercato San Severino.

Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone.

Come comportarsi in caso di terremoto?

1. Durante il Terremoto: Proteggersi

- Se ti trovi in un edificio, cerca riparo sotto un tavolo solido o in un angolo interno, lontano da finestre e oggetti che potrebbero cadere.

- Proteggi la testa e il collo con le braccia.

- Se sei all'esterno, allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai cartelloni pubblicitari e dalle linee elettriche.

- Se sei in auto, ferma il veicolo in un luogo sicuro e rimani all'interno fino a quando le scosse non cessano.

2. Dopo il Terremoto: Sicurezza e Controllo

- Verifica eventuali lesioni. Non rientrare in edifici danneggiati o a rischio crollo.

- Non utilizzare ascensori.

- Spegni gas, acqua ed elettricità se sospetti danni alle linee.

- Utilizza il telefono solo per emergenze, per non sovraccaricare le linee di comunicazione.

- Ascolta la radio o la TV per informazioni e aggiornamenti.

- Se necessario, raggiungi un punto di raccolta per l'assistenza.