Ruba merce da un supermercato e minaccia dipendenti con un coltello, 30enne arrestato a Salerno

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), nella trascorsa notte di giovedì 30, hanno arrestato, in flagranza di reato, G.A., 39enne di origini napoletane, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per tentato furto,...