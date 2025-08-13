Collassa condotta adduttrice “Costiera Amalfitana” a Vietri sul mare, disagi anche in altri comuni

Tu sei qui: CronacaCollassa condotta adduttrice “Costiera Amalfitana” a Vietri sul mare, disagi anche in altri comuni
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 13 agosto 2025 14:35:05
Il collasso improvviso della condotta adduttrice "Costiera Amalfitana" nel territorio di Vietri sul Mare ha reso necessario l'interruzione AD HORAS dell'erogazione idrica fino alle 20:00 di oggi, 13 agosto 2025, quando inizieranno le operazioni di ricaricamento della linea.
Secondo la comunicazione di Ausino, la sospensione a Vietri sul Mare riguarda il Rione Ponte. Ripercussioni ci saranno anche su Amalfi, Furore e Ravello, dove sono previsti possibili cali di pressione e mancanze d'acqua dalle 14:00 del 13/08 fino alle 01:00 del 14/08.
La società assicura il massimo impegno per ridurre i disagi e ricorda che, salvo imprevisti, il ripristino della regolare erogazione è previsto nella mattinata del 14/08/2025. Per segnalazioni e urgenze restano a disposizione il Numero Verde 800-194026 e i contatti tecnici indicati nella nota.
Si consiglia agli utenti delle aree interessate di:
fare scorta d’acqua potabile per le necessità essenziali;
limitare i consumi fino al completo ripristino;
lasciar scorrere l’acqua qualche istante alla riattivazione per eliminare eventuali torbidità.
