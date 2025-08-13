Minacciano coppia con una pistola a Vietri sul Mare, uno degli arrestati ha 16 anni

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 13 agosto 2025 16:29:12

I Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due persone di Nocera Inferiore.

Uno di essi - un giovane di 22 anni - è stato posto agli arresti domiciliari, mentre l'altro - 16enne - è stato trasferito in un carcere minorile.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, lo scorso 16 luglio, in località Marina di Vietri sul Mare, i due avrebbero minacciato con una pistola una coppia di fidanzati minorenni, tentando di impossessarsi del loro ciclomotore e poi della borsa di lei.

Dopo la rapina, i due si sono allontanati a bordo di un'auto per raggiungere Nocera Inferiore dove, con modalità simili, avrebbero sottratto una bicicletta a uno straniero.

La coppia di ragazzi ha subito denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare. È scattata così un'indagine serrata che ha portato i militari ad esaminare decine di ore di filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private e che hanno consentito di identificare gli autori della rapina e di arrestarli.

Le accuse nei confronti dei due sono di rapina aggravata. La misura cautelare resta suscettibile di impugnazione e le contestazioni saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi successive del procedimento.

«Desidero esprimere tutta la gratitudine mia personale e dell'intera amministrazione cittadina per la professionalità dimostrata dai militari della Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare diretta dal comandante Gerardo Varone», ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone.

(Foto: Massimiliano D'Uva)