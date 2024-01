Proloco Agerola annulla tutti gli eventi del Carnevale per la prematura scomparsa di Onofrio Fusco

Inserito da (Admin), martedì 30 gennaio 2024 19:18:28

Con un messaggio apparso pochi minuti fa sulla propria pagina Facebook, la Proloco di Agerola si fa portavoce del sentimento di profondo dolore che sta attraversando in questo momento la comunità di Agerola, per la prematura scomparsa di Onofrio Fusco, il giovane 36enne vittima di un incidente in moto lo scorso venerdì 26 gennaio.

Nell'invitare i cittadini a osservare il lutto cittadino nella giornata di domani, mercoledì 31 gennaio, tra le 14 e le 17, in occasione dei funerali, annuncia inoltre la volontà di annullare tutte le manifestazioni in programma per il Carnevale 2024.

Di seguito il messaggio.

«Onofrio era un giovane straordinario, pieno di sogni e di speranze che ha sempre partecipato attivamente alla vita della nostra comunità, era parte attiva del gruppo "Amici del Carnevale" che da diversi anni, in collaborazione con la Pro loco e gli alunni di Agerola, organizzano momenti di animazione in occasione del Carnevale.

Anche per quest'anno eravamo pronti a realizzare la manifestazione "Carnevale 2024".

La prematura scomparsa del caro Onofrio ha avvolto nel silenzio il nostro paese e non ci sono parole per esprimere il dolore che noi tutti stiamo provando.

Per tale motivo abbiamo deciso di annullare la manifestazione in programma per il "Carnevale 2024".

Siamo una comunità unita ed esprimiamo la nostra più profonda vicinanza ai familiari tutti.

Nel rispetto del lutto cittadino invitiamo tutti ad osservare il silenzio nella giornata di domani tra le ore 14:00 e le ore 17:00 per i funerali del nostro caro Onofrio».