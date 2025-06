Parcheggio multipiano a Praiano, il TAR boccia la Soprintendenza: via libera ai lavori

Inserito da (Admin), domenica 29 giugno 2025 10:34:49

Via libera alla realizzazione del parcheggio multipiano in via Marconi a Praiano. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha accolto il ricorso del Comune contro il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, che aveva negato l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i lavori preparatori dell'opera.

La notizia, riportata oggi dal quotidiano "La Città" di Salerno a firma di Gaetano De Stefano, conferma l'annullamento da parte del TAR del provvedimento con cui l'ente di tutela aveva motivato il proprio diniego sostenendo che la realizzazione dell'intervento «produce una rilevante trasformazione del sito, comportando altresì un'alterazione del quadro paesaggistico, che risulta compromesso in modo significativo».

Di diverso avviso i giudici amministrativi, che hanno riconosciuto la validità delle argomentazioni del Comune, secondo cui l'opera - interamente su area comunale - è reversibile e compatibile con lo stato dei luoghi, oltre che necessaria per rispondere alle esigenze del territorio.

Soddisfatta la sindaca Anna Maria Caso, che ha commentato: «Si tratta di una sentenza importantissima per il nostro Comune. Un fondamentale punto di ripartenza per la realizzazione del Parcheggio Marconi, atteso da oltre 15 anni. Il progetto consentirà la creazione di più di 50 posti auto, un'ampia area verde pubblica attrezzata, la riqualificazione di una scarpata e la messa in sicurezza di una ferita nel versante roccioso che oggi rappresenta una minaccia per le case e le attività sottostanti».

La prima cittadina non ha mancato di rivolgere una critica diretta al Ministero della Cultura: «Ancora una volta ha dimostrato di non conoscere la nostra realtà e i veri bisogni dei cittadini. Sono felice che la verità sia emersa in maniera chiara e inequivocabile: l'opera è compatibile con i vincoli paesaggistici».

Ora si attende il nulla osta definitivo della Soprintendenza, che dovrà riesaminare il progetto nel merito alla luce della sentenza. Il parcheggio multipiano sorgerà alle spalle del cimitero comunale, lungo via Marconi, in una zona già urbanizzata e a ridosso della Strada Statale 163 "Amalfitana".