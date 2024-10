Pagani: maltratta l’ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 9 ottobre 2024 14:42:01

I Carabinieri di Pagani hanno eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un 31enne residente a Sant'Egidio del Monte Albino, indagato per presunti maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna.

La misura cautelare, applicata su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e disposta dal G.I.P. del Tribunale, risponde alle necessità di garantire la sicurezza della donna, che avrebbe subito abusi in più occasioni. L'indagine, avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima, ha permesso ai Carabinieri di raccogliere significativi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, il quale ora non potrà avvicinarsi alla persona offesa.

Nel rispetto della presunzione di innocenza, resta ferma l'attesa per eventuali ulteriori sviluppi processuali che possano accertare le responsabilità del caso.