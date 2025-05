Neonata muore dopo il parto a Nocera Inferiore: dieci persone sotto indagine

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 10 maggio 2025 08:37:29

Una tragedia ha scosso la comunità di Nocera Inferiore e l’intera provincia di Salerno. Una neonata, di nome Beatrice, è deceduta subito dopo il parto all’ospedale Umberto I, all’alba di giovedì 8 maggio 2025. La piccola è venuta alla luce nel reparto di ginecologia e ostetricia, ma le sue condizioni sono risultate immediatamente gravi, cessando di respirare tra le braccia della madre.

I suoi genitori, una giovane coppia di Pagani, erano arrivati in ospedale il giorno precedente. La madre, che aveva affrontato una gravidanza senza particolari complicazioni, avrebbe chiesto un cesareo perché accusava forti dolori addominali, ma il primario del reparto ha deciso di procedere con il parto naturale.

Purtroppo, l’esito è stato drammatico. La neonata, dopo essere venuta alla luce, è apparsa in grave difficoltà respiratoria e, nonostante gli interventi medici, ha perso la vita poco dopo. I genitori, devastati dal dolore, hanno presentato denuncia ai carabinieri, avviando una serie di indagini per fare luce sulla gestione del parto.

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità da parte dei medici e del personale sanitario coinvolto. Le indagini, coordinate dai carabinieri, si concentrano sull’esame della cartella clinica, che è stata sequestrata. Il prossimo passo sarà l’autopsia, fissata per lunedì 12 maggio, che dovrà chiarire le cause del decesso della piccola Beatrice.

Nel frattempo, sono stati notificati avvisi di accertamenti tecnici nei confronti di dieci persone, tra medici, ostetriche e altro personale che si trovava in servizio nel reparto di ginecologia e ostetricia durante il parto. L'accusa per questi professionisti è di omicidio colposo, in quanto la morte della neonata potrebbe essere stata causata da una gestione non adeguata del parto.

La deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per chiedere un approfondimento su quanto accaduto e sollecitare una revisione dell’organizzazione dei percorsi nascita in Campania. Vietri ha espresso solidarietà alla famiglia della piccola Beatrice, e ha sottolineato come la tragedia evidenzi le gravi carenze strutturali della sanità campana, che mette a rischio sia la sicurezza degli operatori sanitari che dei pazienti. "La carenza di personale e di fondi necessari sta diventando un serio pericolo", ha dichiarato la deputata.

Anche il consigliere regionale Nunzio Carpentieri ha promesso di portare il caso a Palazzo Santa Lucia per chiedere un’analisi approfondita sulla gestione sanitaria dell’ospedale di Nocera Inferiore.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Celano, ha espresso il suo cordoglio ai genitori della piccola Beatrice, sottolineando l’importanza di un’indagine trasparente per determinare se si tratti dell’ennesimo caso di malasanità nella provincia. "La comunità di Forza Italia è vicina alla famiglia e si unisce nel dolore", ha scritto in una nota.