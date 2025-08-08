Raggira anziana in Calabria e scappa con i gioielli: truffatore bloccato alla stazione di Salerno

Tu sei qui: CronacaRaggira anziana in Calabria e scappa con i gioielli: truffatore bloccato alla stazione di Salerno
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 8 agosto 2025 10:29:05
È finita alla stazione ferroviaria di Salerno la fuga di un truffatore che, nel pomeriggio del 5 agosto, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria per truffa aggravata ai danni di un'anziana di 75 anni. L'uomo era in discesa da un treno proveniente da Lamezia Terme quando è stato fermato e sottoposto a controllo.
L'operazione è scattata grazie alla tempestiva segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Girifalco (CZ), che avevano ricevuto poco prima la denuncia-querela della vittima, raggirata con uno dei classici trucchi ai danni degli anziani e privata di diversi oggetti di valore.
La perquisizione personale effettuata dagli agenti della Polfer ha portato al ritrovamento di gioielli in oro e orologi, subito riconosciuti dalla 75enne come propri.
Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Grazie al rapido coordinamento tra le forze dell'ordine di Calabria e Campania è stato possibile bloccare il malvivente prima che potesse far perdere le sue tracce o rivendere la refurtiva.
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10152106
Con l'ordinanza n. 40 del 7 agosto 2025, il Sindaco di Minori Andrea Reale ha disposto il divieto temporaneo di balneazione per un tratto del litorale comunale, a seguito di una comunicazione ufficiale pervenuta dall'ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania. Il divieto riguarda...
Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Cava de' Tirreni nella mattinata di oggi, giovedì 7 agosto. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal secondo piano di uno dei palazzi in via Virno. Secondo quanto riportato da Il Portico, i soccorsi, giunti tempestivamente...
La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un decreto di sequestro d'urgenza nei confronti di un lido balneare situato sul litorale del Comune di Castel Volturno. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività investigativa e di analisi svolta...
Poco prima delle 18 di oggi, mercoledì 6 agosto, si è verificato un incidente stradale lungo la SS 163 Amalfitana, in località Torricella, al confine tra i comuni di Maiori e Minori. Nello scontro sono rimasti coinvolti due motocicli: una Vespa, che viaggiava in direzione Minori, e uno scooter, proveniente...
Una vera e propria centrale del falso è stata scoperta nei giorni scorsi nel quartiere Pianura di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha individuato un locale utilizzato come stamperia e magazzino per la produzione e lo stoccaggio di merce contraffatta. L'operazione, condotta dai militari del Comando...