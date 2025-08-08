Ultimo aggiornamento 6 minuti fa S. Domenico di Guzman

Cronaca

L'operazione è scattata grazie alla tempestiva segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Girifalco

Raggira anziana in Calabria e scappa con i gioielli: truffatore bloccato alla stazione di Salerno

L’uomo, bloccato dalla Polfer mentre scendeva da un convoglio proveniente da Lamezia Terme, è stato trovato in possesso degli oggetti rubati, riconosciuti dalla vittima

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 8 agosto 2025 10:29:05

È finita alla stazione ferroviaria di Salerno la fuga di un truffatore che, nel pomeriggio del 5 agosto, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria per truffa aggravata ai danni di un'anziana di 75 anni. L'uomo era in discesa da un treno proveniente da Lamezia Terme quando è stato fermato e sottoposto a controllo.

L'operazione è scattata grazie alla tempestiva segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Girifalco (CZ), che avevano ricevuto poco prima la denuncia-querela della vittima, raggirata con uno dei classici trucchi ai danni degli anziani e privata di diversi oggetti di valore.

La perquisizione personale effettuata dagli agenti della Polfer ha portato al ritrovamento di gioielli in oro e orologi, subito riconosciuti dalla 75enne come propri.

Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Grazie al rapido coordinamento tra le forze dell'ordine di Calabria e Campania è stato possibile bloccare il malvivente prima che potesse far perdere le sue tracce o rivendere la refurtiva.

