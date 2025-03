Napoli, maxi-sequestro di sigarette di contrabbando: confiscato anche un furgone

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 14 marzo 2025 12:33:23

Maxi-sequestro di sigarette di contrabbando da parte della Guardia di Finanza di Napoli, che nei giorni scorsi ha intercettato e confiscato 1,2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e un furgone utilizzato per il trasporto illecito.

L'operazione è stata condotta dai "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, impegnati in un servizio di controllo economico del territorio nella zona industriale del capoluogo campano. I militari hanno fermato un furgone che trasportava un carico sospetto e, ispezionandolo, hanno rinvenuto 400 kg di sigarette di contrabbando stipate in scatoloni.

Le indagini si sono poi estese a un locale adibito a deposito, dove sono stati scoperti ulteriori 800 kg di tabacchi di contrabbando. Il conducente del furgone, un 51enne italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di tabacco lavorato estero in regime di contrabbando doganale.

Processato per direttissima, l'uomo è stato condannato dal Tribunale di Napoli a due anni di reclusione con pena sospesa e obbligo di firma. Nel frattempo, la merce e il veicolo utilizzato per il trasporto illecito sono stati confiscati.