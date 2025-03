Napoli, confiscato patrimonio da 294 milioni di euro a imprenditore legato alla camorra

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 22 marzo 2025 12:35:31

La Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli ha disposto la confisca di primo grado di un ingente patrimonio del valore complessivo di oltre 294 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore campano coinvolto in operazioni di riciclaggio e intestazioni fittizie di beni.

L'operazione trae origine da complesse indagini condotte dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna, in stretta collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO). Le attività investigative hanno documentato come l'imprenditore, già condannato in via definitiva per intestazione fittizia, abbia agito per anni in sinergia con esponenti di spicco di diversi clan camorristici: Mallardo, Di Lauro, Scissionisti, Puca, Aversano, Verde e Perfetto.

Secondo quanto emerso, il soggetto avrebbe operato in molteplici settori economici, con particolare rilievo agli investimenti immobiliari, e in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Molise. Le indagini, corroborate anche dalle concordi dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, hanno svelato una sistematica evasione fiscale e una palese sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati dall'imprenditore e dal suo nucleo familiare, e i beni effettivamente posseduti.

Il provvedimento di confisca ha riguardato 18 società, 9 autoveicoli, 21 rapporti finanziari e ben 631 immobili e terreni, ubicati nelle province di Bologna, Ravenna, Napoli, Benevento, Caserta, Latina, Sassari e Campobasso. Un duro colpo inflitto alla criminalità organizzata e alla sua capacità di infiltrarsi nel tessuto economico legale del Paese.