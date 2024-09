Minaccia il fratello e viene trovato in possesso di un arsenale, uomo arrestato a Sarno

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 2 settembre 2024 13:23:41

Un uomo è stato arrestato a Sarno (SA) dai Carabinieri della locale Stazione nella serata del 30 agosto 2024, in seguito a un grave episodio di minacce nei confronti del fratello. Le forze dell'ordine hanno fermato il 57enne in flagranza di reato per detenzione abusiva di arma clandestina, porto abusivo di arma e accensioni ed esplosioni pericolose.

L'indagine, avviata dai Carabinieri, ha permesso di raccogliere prove consistenti contro l'indagato, il quale, nella mattinata dello stesso giorno, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro il familiare, alimentando una situazione di pericolo estremo.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale nascosto nella sua abitazione: sette pistole modificate, altre armi e un quantitativo significativo di munizioni di diverso calibro. L'uomo è stato immediatamente tratto in arresto e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Salerno.

Le autorità hanno sottolineato che, nonostante le gravi accuse, vige il principio di presunzione di innocenza fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva da parte della magistratura.