Mercato San Severino, fermato l’ex compagno di Carmela Quaranta: è gravemente indiziato per omicidio

Svolta nel caso della morte di Carmela Quaranta, la donna trovata priva di vita lo scorso 20 aprile all'interno della sua abitazione in via Trieste a Mercato San Severino. Nella giornata odierna i Carabinieri della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti di G.S., ex compagno della vittima, gravemente indiziato dell'omicidio.

Il provvedimento è frutto di una complessa attività investigativa svolta sin dai primi momenti successivi al ritrovamento del corpo. Le indagini, coordinate dalla Procura, si sono concentrate sull'acquisizione e l'analisi di tabulati telefonici, celle di traffico, immagini di videosorveglianza presenti nelle aree limitrofe, dati GPS e testimonianze ritenute rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Sulla base degli elementi raccolti, gli inquirenti hanno ritenuto sussistenti gravi indizi a carico dell'uomo, che è stato sottoposto a fermo e condotto presso la Casa Circondariale di Salerno.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: l'eventuale colpevolezza dell'indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del diritto alla difesa.