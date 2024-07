Maxi operazione contro le truffe agli anziani: dieci arresti tra Napoli e Roma

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 9 luglio 2024 15:23:08

Una vasta operazione di polizia ha portato all'arresto di dieci persone accusate di truffe, rapine ed estorsioni ai danni di anziani. I componenti della banda, tutti di origine campana, sono stati coinvolti in numerosi crimini commessi tra gennaio e luglio dello scorso anno.

L'operazione, condotta dalla Polizia con la collaborazione della squadra mobile della questura di Roma e del III distretto Fidene-Serpentara, è stata coordinata dalla procura capitolina. Con il supporto della squadra mobile di Napoli, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nelle prime ore del mattino nei confronti dei membri dell'associazione a delinquere.

Dalle indagini è emerso che la banda utilizzava principalmente il modus operandi del "finto nipote", o del parente in difficoltà. Uno degli indagati effettuava la chiamata all'anziana vittima carpendone la fiducia e la convinceva che, per evitare un imminente pericolo ad un familiare, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro o consegnare preziosi al complice, che, pronto a riscuotere, si presentava alla porta del sfortunato anziano spacciandosi per direttore di uffici postali o corriere.

All'interno dell'associazione per delinquere, che aveva base nel capoluogo partenopeo, i ruoli erano tutti ben definiti: dai promotori ed organizzatori delle truffe, ai telefonisti, incaricati di stabilire il contatto con le vittime, fino al ruolo del esattore, con il compito finale di recarsi a casa dell'anziano per riscuotere denaro o gioielli.

Oltre alle truffe, gli indagati sono accusati anche di rapine ed estorsioni aggravate. Le operazioni della banda non si limitavano alla città di Roma, ma si estendevano anche ad altre province del centro-sud Italia, tra cui Lucca, Terni, Latina, Napoli, Avellino, Salerno e Lecce.

Questo caso mette in luce ancora una volta la vulnerabilità degli anziani di fronte a truffe e crimini simili, e l'importanza di campagne di sensibilizzazione e prevenzione per proteggere questa fascia di popolazione. Le forze dell'ordine continuano a lavorare per smantellare organizzazioni criminali simili e garantire la sicurezza delle comunità locali.