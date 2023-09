Maiori, trovato in possesso di semi e piantine di marijuana, denunciato 25enne residente

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 16 settembre 2023 09:53:39

Un giovane di 25 anni della Costiera Amalfitana è stato denunciato a piede libero per possesso di 85 grammi di marijuana, 2 piantine e parecchi semi.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, 15 settembre, a Maiori, a seguito della perquisizione domiciliare.

A svolgere le indagini i Carabinieri della stazione di Maiori, sotto il comando del luogotenente c.s. Giuseppe Loria.

Ora, il giovane dovrà dimostrare che la produzione della sostanza fosse ad uso personale e non ai fini di spaccio.

Parallelamente, a livello amministrativo, sarà la Prefettura a chiedere ulteriori analisi ai sanitari e, eventualmente, a sospendere la patente al giovane e segnalarlo al SERT.

Le droghe leggere, come la marijuana, sono spesso considerate inoffensive e prive di rischi significativi. Tuttavia, i fatti dimostrano che il loro utilizzo può comportare conseguenze gravi per la salute. Per questo, la Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, guidata dal capitano Alessandro Bonsignore, esercita una minuziosa attività di controllo sul fenomeno del consumo delle droghe leggere tra i giovani.