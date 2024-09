Maiori, serpente cade su un'auto in transito e si infila nel vano motore: intervengono i Vigili del Fuoco

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 19 settembre 2024 13:39:51

Spavento questa mattina, 19 settembre, a Maiori, lungo la Statale 163 Amalfitana, dove un serpente è improvvisamente caduto da un albero del lungomare sul parabrezza di un'auto in transito.

A bordo del veicolo una coppia di turisti proveniente da Terracina, ospite di un albergo a Vietri sul Mare, che aveva deciso di fare una passeggiata a Maiori, concludendo la mattinata con una colazione in un bar sul mare.

L'incidente si è verificato intorno alle 13:30, mentre la coppia stava rientrando in hotel. I due si sono fermati nell'area di sosta di Costa d'Angolo e hanno allertato i Vigili del Fuoco per la rimozione dell'animale che nel frattempo si era infilato nel vano motore.

Le operazioni di recupero sono in corso e si prevede che richiederanno ancora del tempo per garantire la completa messa in sicurezza del veicolo.