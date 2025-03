Maiori, perde il controllo dell'auto in Via Nuova Chiunzi: danni a più veicoli e nessun ferito

Inserito da (Admin), mercoledì 12 marzo 2025 08:20:28

Erano da poco passate le 3 del mattino quando in Via Nuova Chiunzi a Maiori, nei pressi dell'attraversamento pedonale all'incrocio di Via Casale dei Cicerali, un uomo alla guida di una Fiat Panda bianca, mentre procedeva in direzione Tramonti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo.

L'utilitaria ha impattato prima contro alcuni motorini parcheggiati lungo la carreggiata, causando gravi danni a due di questi e, infine, ha proseguito la sua corsa fino a collidere con una Toyota Yaris, che a seguito dell'impatto ha tamponato un'altra vettura, danneggiandone la parte posteriore e causando l'esplosione del lunotto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Amalfi per i rilievi di rito.

Nonostante la gravità dell'incidente, è stato confermato che non vi erano altri veicoli in transito né pedoni coinvolti. L'uomo alla guida della Panda era cosciente e non avrebbe riportato ferite importanti.

