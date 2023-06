Lite finisce nel sangue a Salerno, uomo accoltellato sul Lungomare

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 16 giugno 2023 14:38:04

È finita nel sangue una lite tra due cittadini stranieri sul Lungomare di Salerno, ieri sera, 15 giugno, intorno alle 21:30.

Alla fine ad avere la peggio è stato un pakistano, accoltellato con un arnese da giardino da un tunisino con precedenti penali, che è stato fermato dalla Polizia Municipale, nonostante fossero rimasti feriti nella colluttazione.

Subito dopo la colluttazione, il ferito si è allontanato dolorante dalla zona del lungomare. Tuttavia, la sua fuga è finita poco dopo tra i dolori lancinanti provocati dalla ferita riportata e poi soccorso dagli agenti della polizia di Stato che sono sopraggiunti.

Sul caso è intervenuto Angelo Rispoli, segretario della Csa provinciale: «Innanzitutto, un plauso va agli agenti della polizia municipale di Salerno. Ma voglio ricordare che questo Corpo ha funzioni di polizia ausiliaria di pubblica sicurezza, mentre nella realtà è l'unico presente in una zona nevralgica come quella del lungomare di Salerno. Serve la presenza costante delle altre forze dell'ordine - sottolinea l'esponente sindacale -. Sindaco e prefetto devono comprenderlo. La polizia municipale già è alle prese con un organico ridotto all'osso ed essere lasciata sola a fronteggiare questi fenomeni non è possibile. Serve la svolta che auspichiamo da tempo».