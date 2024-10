"L'infiltrazione mafiosa nelle imprese", Anita Amatruda si laurea con lode in giurisprudenza

Inserito da (Admin), sabato 12 ottobre 2024 16:03:17

Ieri, 11 ottobre 2024, Anita Amatruda, giovane promessa di Atrani, ha coronato il suo percorso accademico con il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tre, ottenendo il massimo dei voti: 110 e lode. La sua tesi, dal titolo "L'infiltrazione mafiosa nelle imprese: strumenti di prevenzione e di contrasto", ha esplorato con lucidità e rigore un tema di stringente attualità, ovvero l'impatto della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale italiano e gli strumenti legislativi per arginare questo fenomeno, così come previsti dal Codice Antimafia.

Anita ha dimostrato straordinaria tenacia nel suo percorso di studi, affinando le proprie competenze per emergere in un campo complesso e competitivo come quello della giurisprudenza. La sua scelta di affrontare una tematica così complessa testimonia un forte impegno civico e la volontà di contribuire attivamente alla lotta contro l'illegalità. Nel corso degli anni, la neo-laureata ha maturato una profonda comprensione delle dinamiche legate alla criminalità economica, lavorando con dedizione per sviluppare soluzioni concrete e innovative per contrastare le infiltrazioni mafiose nel mondo delle imprese.

Il riconoscimento del suo eccellente percorso accademico è motivo di orgoglio non solo per la sua famiglia, ma per l'intera comunità di Atrani, che vede in lei una giovane determinata e pronta a farsi valere nel mondo del lavoro. Il risultato raggiunto da Anita rappresenta un traguardo importante, un segnale di speranza per la società civile e per tutti gli studenti di giurisprudenza che, come lei, aspirano a una carriera guidata dall'etica e dall'impegno per il bene comune.

Questa laurea, infatti, oltre a rappresentare un riconoscimento accademico, è il simbolo di una vocazione che si rivela attraverso una passione autentica per il diritto e un forte desiderio di cambiamento sociale.

Ad Anita, esempio luminoso delle migliori energie che il nostro territorio, la redazione de Il Vescovado, assieme a tutti gli amici e i familiari, porge gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.