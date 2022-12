Ischia: ritrovati i corpi senza vita di due uomini, si cercano gli ultimi due dispersi

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 1 dicembre 2022 14:01:01

A Casamicciola si aggrava il bilancio delle vittime in seguito all'alluvione dello scorso 26 novembre. Ad oggi, sono 10 i corpi senza vita rinvenuti dai Vigili del Fuoco e dai soccorritori che, da giorni, stanno lavorando senza sosta.

Stamani sono stati ritrovati due uomini, Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore Impagliazzo, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni, nonché compagno Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana. Monti, invece, era il papà dei tre bambini morti sotto il fango e già estratti dalle macerie.

Restano ancora due disperse: Valentina Castagna, ovvero la madre dei tre fratellini ritrovati senza vita nei giorni scorsi, e Mariateresa Arcamone.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato mandato al ministro della Protezione Civile e del mare per la formazione di un gruppo interministeriale al fine di mettere a punto «una proposta di riforma normativa per semplificare le disordinate e disarmanti procedure di intervento per la mitigazione del rischio non solo idrogeologico. È necessario, non possiamo tirarci indietro». Lo ha detto il ministro Nello Musumeci nella sua informativa sui tragici eventi di Ischia, durante la quale ha reso noto che allo stato attuale risultano interessati dalla frane circa 900 edifici.

«In questo bilancio, non in quello degli anni precedenti, ma in questo che avete appena fatto, si prevede un taglio del 40% dei fondi per contrastare il dissesto idrogeologico». A sottolinearlo, nell'Aula della Camera, al termine dell'informativa, è il deputato del M5S Sergio Costa. Il parlamentare ha proposto alla maggioranza un "Patto di legislatura" per mettere a punto una legge sul consumo del suolo.