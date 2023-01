Interdetto l'uso dei social a minore per molestie a ragazza avellinese

Inserito da (Admin), mercoledì 11 gennaio 2023 22:24:02

Un 17enne di Salerno è stato sottoposto ad un'ordinanza cautelare del Tribunale per i minorenni che gli vieta di utilizzare i social network, a seguito delle molestie e delle minacce perpetrate nei confronti di una giovane della provincia di Avellino.

Il giovane, utilizzando numerosi profili su Instagram, aveva messo in atto una vera e propria campagna di intimidazione nei confronti della ragazza, non accettando il suo rifiuto alle sue avances.

La vittima, non riuscendo più a sopportare la situazione, ha deciso di rivolgersi alla Polizia Postale della Questura di Avellino per denunciare gli episodi.

La Procura ha quindi chiesto ed ottenuto un'ordinanza cautelare nei confronti del minorenne, vietandogli qualsiasi utilizzo dei social network e obbligandolo a non avvicinarsi alla vittima.

L'ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Polizia Postale, che hanno provveduto a notificarla al giovane e a rimuovere i profili utilizzati per commettere i reati.

Ciò dimostra come anche il banale utilizzo dei social network possa rivelarsi, usato in modo inopportuno, uno strumento in grado di offendere e violare la libertà altrui. In questi casi è fondamentale denunciare e prendere provvedimenti nei confronti di chi si rende responsabile di tali azioni.

Fonte: Telecolore