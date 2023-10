Incidente a Castellammare di Stabia: morti marito e moglie a bordo di una moto

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 2 ottobre 2023 08:42:51

Un incidente mortale si è verificato sabato 30 settembre intorno alle 9:30 sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia.

Una coppia di turisti romani era diretta in penisola sorrentina per partecipare al motoraduno di Vico Equense quando, per cause ancora in corso di accertamento, la moto ha sbandato finendo contro il guardrail.

La moto è stata quindi investita da un'auto che proveniva dal senso opposto con a bordo due turiste.

Il conducente, Paolo Balli, odontotecnico di 59 anni, è morto sul colpo. La moglie, Carolina di Pangrazio, trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, è morta dopo 24 ore per le ferite riportate.

La coppia lascia due figlie, di 10 e 12 anni. La ragazza alla guida è indagata per omicidio stradale.