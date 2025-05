Truffe agli anziani, nuovo avviso dal Comune di Tramonti: attenzione ai finti operatori

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 7 maggio 2025 14:37:04

La Compagnia Carabinieri di Amalfi torna a lanciare l'allarme su nuovi tentativi di truffa ai danni degli anziani nel territorio comunale di Tramonti. È il secondo avviso in pochi giorni, segno che il fenomeno continua a rappresentare una minaccia concreta per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Comune di Tramonti, rilanciando l'appello via social, invita la cittadinanza — e in particolare le persone anziane — a mantenere alta l'attenzione, a non fornire dati personali e a non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti, neanche in caso di richieste apparentemente credibili.

Il modus operandi dei truffatori, come già accaduto in altri comuni della Costiera Amalfitana, prevede spesso la falsa identità di operatori delle forze dell'ordine, tecnici del gas, impiegati di banca o assicurazioni, con l'obiettivo di entrare nelle abitazioni e sottrarre beni o denaro.

«In caso di dubbi o richieste sospette — si legge nell'avviso ufficiale — si raccomanda di contattare immediatamente le forze dell'ordine». L'invito è a non sottovalutare nessun comportamento anomalo e, soprattutto, a diffondere queste informazioni tra amici, parenti e vicini, in modo particolare tra chi vive solo.

Sicurezza e prevenzione, ricorda infine l'amministrazione comunale, sono un impegno di tutti. La collaborazione tra cittadini e istituzioni resta lo strumento più efficace per contrastare truffe e raggiri.