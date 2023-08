Ha una crisi respiratoria mentre è al mare, bambino salvato da Carabiniere in ferie a Salerno

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 4, ignoti hanno sfondato la porta in vetro d'ingresso di un negozio di Cetara per fare razzia. L'attività coinvolta è il punto vendita "Nettuno", fabbrica di prodotti ittici conservati, in Corso Umberto I. Una volta entrati, i malfattori hanno asportato la cassa...