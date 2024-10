Guardia di Finanza. Frode sui fondi UE per impianto di pellet: tre arresti in Campania

Inserito da (Admin), mercoledì 23 ottobre 2024 21:04:32

Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Benevento nell'ambito di un'indagine condotta dall'Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO) di Napoli. L'indagine riguarda una frode legata a un progetto finanziato con fondi dell'Unione Europea destinati alla creazione di un impianto per la produzione di pellet.

I tre indagati avrebbero ricevuto 315.000 euro, parte di un programma d'investimento del valore complessivo di 700.000 euro, finanziato in parte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Secondo quanto emerso dalle indagini, i fondi sarebbero stati utilizzati per falsificare fatture relative ad attività inesistenti, emesse da una società inattiva con sede in Repubblica Ceca.

Le somme, destinate all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, non hanno trovato riscontro nelle verifiche effettuate presso i magazzini aziendali, dove non è stato rinvenuto alcun nuovo macchinario.

Nel corso dell'anno, la Guardia di Finanza ha congelato circa 48.000 euro sui conti correnti degli indagati e della società, sequestrando inoltre terreni e altri beni immobili per un valore di 267.000 euro, al fine di recuperare il danno subito.

Le persone coinvolte sono attualmente sottoposte a custodia cautelare, ma restano innocenti fino a prova contraria nelle sedi giudiziarie competenti.

L'EPPO, l'Ufficio del Procuratore Europeo, è l'ente indipendente dell'Unione Europea incaricato di indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.