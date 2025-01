Grave incidente a Cava de’ Tirreni: auto fuori controllo sradica palo e finisce contro un muro

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 25 gennaio 2025 12:47:54

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 5, nella frazione Pregiato di Cava de' Tirreni (Salerno). Protagonista un giovane alla guida di un'Audi che, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del veicolo. La vettura ha dapprima sradicato un palo della Telecom, per poi schiantarsi contro un muro e terminare la sua corsa contro una ringhiera al margine della strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Città, che hanno lavorato con grande tempestività per estrarre il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Il giovane è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul luogo dell'incidente.

Le operazioni di soccorso si sono protratte ulteriormente, in quanto inizialmente si sospettava la presenza di un altro passeggero a bordo del veicolo al momento dell'impatto. Per questo motivo, i caschi rossi si sono calati al di sotto della sede stradale per effettuare un'accurata ricognizione. Fortunatamente, la verifica ha dato esito negativo.

I Carabinieri sono ora impegnati nei rilievi per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. La comunità resta colpita dall'accaduto, mentre si attende un aggiornamento sulle condizioni del conducente.