Forzarono la serranda di un’attività commerciale ad Agropoli e rubarono denaro, arrestate tre persone

Nella mattina del 25 maggio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, in collaborazione con i colleghi di Torre del Greco, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di tre individui residenti nel comune di San Giorgio a Cremano, indagati per furto aggravato in concorso.

Gli inquirenti ritengono che i soggetti arrestati siano coinvolti in un furto avvenuto nell'ottobre 2023. Secondo le indagini, avrebbero disattivato il sistema di videosorveglianza di un'attività commerciale situata nel centro di Agropoli, divelto la serranda e forzato la porta interna del negozio. Successivamente, avrebbero asportato una consistente somma di denaro custodita all'interno dell'esercizio.

È importante sottolineare che il principio della presunzione di innocenza rimane intatto fino a quando non sarà eventualmente accertata la colpevolezza degli indagati in sede di giudizio definitivo.