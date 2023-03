Estorsioni aggravate dal metodo mafioso: quattro arresti a Battipaglia

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 17 marzo 2023 11:54:25

I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza cautelare, emanata dal gip presso il Tribunale di Salerno, che ha disposto la custodia in carcere per due persone e gli arresti domiciliari per due fratelli.

I tradotti in carcere avrebbero minacciato insieme una coppia, costringendola a pagare una somma di 550 € per estinguere un debito contratto con un terzo creditore, e avrebbero tentato di estorcere denaro a un imprenditore utilizzando metodi mafiosi. Uno di essi è anche accusato di aver minacciato il proprietario di una concessionaria di autoveicoli, dal quale avrebbe ottenuto circa 15mila euro per pagare un debito contratto con un altro creditore, sempre con l'aggravante dell'utilizzo di metodi mafiosi.

Gli altri due malviventi hanno minacciato un loro debitore, ottenendo denaro, un'auto, la sottoscrizione di 43 cambiali del valore di mille euro ciascuna e una carta Bancoposta dalla quale prelevavano le somme accreditate mensilmente dalla vittima, insieme ai suoi genitori, ai quali hanno estorto una somma di oltre 20mila euro per saldare un debito di gioco.