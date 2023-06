Da “Mamma Agata” a Ravello arriva Jared Goff, quaterback dei Detroit Lions

Inserito da MP (Admin), venerdì 16 giugno 2023 15:24:04

Vacanza in Costiera Amalfitana per il giocatore di football americano Jared Goff, quaterback per i Detroit Lions, tra i più pagati della National Football League. In compagnia della fidanzata, la modella di costumi da bagno Christen Harper, sono di stanza presso l'Hotel Borgo Sant'Andrea di Amalfi e, tra un'escursione a Capri e un giro tra il centro storico della Città Marinara, la coppia si è regalata una giornata tra i fornelli di "Mamma Agata" a Ravello, una delle scuole di cucina più amate dai turisti a stelle e strisce.

Chiara Lima è il cuore pulsante della cooking school: è lei, infatti, con il suo inglese fluente, che illustra i segreti dell'arte culinaria della madre, "baby Agata" (come usava chiamarla Humphrey Bogart), una cucina fatta di sapori semplici e tradizionali, di prodotti genuini e biologici, coltivati dal capofamiglia Salvatore nei meravigliosi giardini terrazzati di San Cosma a picco sul mare, e condita da un'innata passione che l'ha portata a cucinare sin dall'età di 13 anni per personaggi del calibro di Susanna Agnelli, Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor e, negli ultimi anni, coadiuvata dalla figlia Chiara, Pierce Brosnan, Joanne Kern, Sela Ward, Kurt Warner, Fred Whitfield, Alfie Boe, Andrew Zimmern, Woody Harrelson, Jalen Rose, Mark Ruffalo e molti altri.

«This garden is my dream!», ha esclamato Christen Harper, ammirando i filari ordinati di ortaggi e basilico, accuratamente raccolti e utilizzati per la preparazione di piatti vegetariani che, per i profumi e il gusto che sprigionavano all'assaggio, sono stati accolti da un'ovazione di applausi. Il pranzo all'aperto, sulla terrazza panoramica all'ombra di un rigoglioso pergolato di buganvillea, tra il profumo di zagare e la vista che spazia sul mare della Costiera Amalfitana, è stato il momento conclusivo di una giornata ricca di emozioni, tra foto ricordo, abbracci e risate, in un'atmosfera informale e familiare al tempo stesso.

Tutte le ricette e i segreti culinari di Mamma Agata sono raccolti nel libro "Mamma Agata: Simple and Genuine" che, in breve, ha scalato tutte le classifiche internazionali nella sua categoria, riscuotendo meritati e prestigiosi successi. E', infatti, vincitore delGourmand Cookbook Awardnel 2010, nella categoria "Best Easy Recipe", delGrand Prize del Purple Dragonfly Book Award, nella categoria "Food Related" e delFirstPlace del Royal Dragonfly Book Award, nella categoria "Food Related".

Fonte: Positano Notizie