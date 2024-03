Contrabbando, sequestrate oltre 2 tonnellate di sigarette nel napoletano: avrebbero fruttato circa 300mila euro

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 15 marzo 2024 16:20:00

Continuano i sequestri, in Campania, di sigarette di contrabbando. Oggi, 15 marzo, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno complessivamente confiscato, in due distinti interventi nell'hinterland partenopeo, oltre 2 tonnellate di tabacchicontraffatti lavorati all'estero. Un soggetto originario di Marano di Napoli (NA) è stato tratto in arresto e altri quattro sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Nel primo caso, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, durante un controllo di routine nel quartiere di Secondigliano, hanno fermato un'auto guidata da un pregiudicato, residente a Marano di Napoli. Insospettiti dalla sua condotta, i finanzieri hanno ispezionato il bagagliaio del veicolo, scoprendo 8 cartoni contenenti 400 stecche di tabacco. Considerando i precedenti dell'uomo nel contrabbando, sono stati effettuati ulteriori controlli in due locali di sua proprietà, situati a Marano di Napoli e Villaricca, dove sono state trovate altre scorte di sigarette. Alla fine sono state sequestrate un totale di 723 kg di sigarette, l'uomo è stato arrestato e i suoi due complici, di cui un 22enne incensurato, sono stati denunciati.

In un'altra operazione, le Fiamme Gialle hanno scoperto 350 kg di sigarette di contrabbando in un garage appartenente a una donna di 82 anni, a Saviano. Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento di altri 930 kg di sigarette in un deposito agricolo riconducibile al figlio 53enne. Entrambi sono stati denunciati.

Qualora immesse nel mercato illegale, le oltre 2 tonnellate di sigarette complessivamente sequestrate avrebbero consentito di realizzare un illecito guadagno di circa 300mila euro.

