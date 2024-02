Cinque cuccioli abbandonati in una cassetta a Tramonti: messi in salvo da ENPA, ora cercano una casa

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 9 febbraio 2024 13:45:39

Piangevano disperatamente perché rinchiusi in una cassetta della frutta, probabilmente da ieri sera.

Si tratta di cinque cuccioli di cane, quattro femmine e un maschio, abbandonati a Tramonti, in un terreno nella frazione Figlino.

A ritrovarli, questa mattina, una donna allertata dai guaiti dei cagnolini. Dopo aver informato la Polizia locale, che - giunta sul posto - ha redatto un verbale del ritrovamento e attivato le azioni atte a risalire al responsabile, l'ENPA Costa d'Amalfi ha preso i cuccioli in cura.

Per fortuna i cagnolini, meticci di taglia medio-piccola (forse un incrocio con un setter o pointer), sono in buono stato. I volontari li hanno rifocillati e adesso si occuperanno anche delle pratiche per la loro adozione.