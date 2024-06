Campagna, incidente in autostrada: ferite tre persone

Inserito da (Admin), domenica 9 giugno 2024 17:30:03

Momenti di paura sulla A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un brutto incidente stradale sotto una delle gallerie tra Campagna e Sala Consilina, in direzione Sud. L'auto coinvolta, una Suzuki Ignis bianca, si è capovolta facendo temere il peggio.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone: una coppia ed il loro bambino. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che, dopo una serie di sbandamenti, si è ribaltato sul tetto.

Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Stradale, dei soccorritori del VOPI e della Croce Rossa. L'uomo, il più gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Oliveto Citra. Anche la moglie e il bambino, sebbene le loro condizioni siano apparse meno gravi, sono stati condotti al medesimo nosocomio per gli accertamenti del caso e le cure necessarie.

Il tratto autostradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo, causando rallentamenti e disagi al traffico.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ascoltando le testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

La prudenza alla guida, soprattutto in tratti complessi come le gallerie, si conferma ancora una volta fondamentale per evitare tragedie sulle strade.

Foto e fonte: Telecolore