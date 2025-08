Bambino rischia di annegare a Erchie: salvato in extremis e trasportato in elicottero al Santobono Sommario:

Inserito da (Admin), sabato 2 agosto 2025 15:52:36

Pomeriggio di paura sulla spiaggia libera di Erchie, dove un bambino di 8 anni ha rischiato di morire per annegamento nelle acque antistanti lo stabilimento balneare "Lido Edelvina". Il piccolo, in vacanza con la famiglia nella piccola frazione di Maiori, è stato notato in difficoltà da alcuni bagnanti.

Le grida dei presenti e dei genitori hanno attirato l'attenzione dei bagnini del lido, che si sono subito tuffati in mare per raggiungere e recuperare il bambino, ritrovato incosciente a poca distanza dalla riva. Una volta riportato sul bagnasciuga, il piccolo è stato immediatamente sottoposto alle manovre salvavita per disostruire le vie respiratorie e ha rigettato una notevole quantità d'acqua.

Determinante l'intervento del personale del 118, giunto poco in pochissimo tempo, che ha proseguito le operazioni di rianimazione con massaggi cardiaci e terapia farmacologica per la stabilizzazione del quadro clinico.

Il bambino è stato quindi trasferito in elicottero all'ospedale Santobono di Napoli, specializzato in cure pediatriche. Fondamentale si è rivelata la tempestività dell'intervento dei soccorritori, sia in mare sia a terra, che ha permesso di evitare conseguenze ben peggiori. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Cetara e la Polizia Locale di Maiori per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso.

Stando a quanto appreso, le condizioni del bambino, seppur serie, sarebbero stabili e il piccolo non risulterebbe in pericolo di vita.