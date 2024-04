Anziani scomparsi a Bracigliano rintracciati dai Vigili del Fuoco in un casolare

Inserito da (Admin), venerdì 19 aprile 2024 21:35:26

Questa sera, intorno alle 20, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno è stata allertata dalla Protezione Civile di Bracigliano in seguito alla scomparsa di due anziani, usciti di casa nella mattinata per cercare asparagi e non più tornati. Preoccupati per la loro assenza prolungata, i familiari hanno richiesto un intervento urgente. La squadra del distaccamento di Sarno è stata prontamente inviata per le ricerche.

Non avendo telefoni cellulari, i due non erano rintracciabili tramite geolocalizzazione. Fortunatamente, dopo un'organizzazione rapida e mirata delle operazioni di ricerca, gli anziani sono stati trovati in buone condizioni all'interno di un casolare, visibilmente sotto shock ma al sicuro. Si ritiene che abbiano perso l'orientamento durante la loro uscita e si siano rifugiati nel casolare in attesa di aiuto.