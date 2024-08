Ancora qualche giorno in ospedale per la donna ferita ad Atrani, tornano negli USA i due ragazzi che erano con lei

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 23 agosto 2024 12:45:18

Tornano a casa oggi, 23 agosto, i due ragazzi in vacanza insieme alla donna che sabato sera, 17 agosto, è stata soccorsa con gravi ferite al braccio ad Atrani.

Le circostanze che hanno portato al ferimento (con conseguente emorragia) della turista californiana rimangono poco chiare.

Il figlio 17enne e la fidanzata, che soggiornavano con lei in una struttura extralberghiera, a breve verranno prelevati dal centro educativo di Scafati dove sono rimasti per una settimana da un NCC, che li condurrà ad Atrani a riprendere i bagagli per poi portarli in aeroporto.

La donna, invece, rimane all'Ospedale di Salerno, ma le sue condizioni di salute sono molto migliorate e, molto probabilmente, verrà dimessa la prossima settimana. Nei giorni scorsi alcune signore di Atrani le hanno portato alcuni dei suoi effetti personali, gesto che l'ha molto commossa.

Il Sindaco di Atrani, Michele Siravo, è costantemente in contatto con il Consolato americano e con la signora, per assicurarsi che tutto si risolva nel migliore dei modi.

