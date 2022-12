Amalfi, uomo ubriaco sorpreso ad urinare sulle scale del Duomo. Sanzionato dai Carabinieri

Inserito da (Admin), martedì 13 dicembre 2022 21:16:40

Il Duomo dedicato all'Apostolo Andrea è uno dei simboli storici e architettonici più famosi della Divina. Dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità insieme alla Costa d'Amalfi rappresenta la Campania nel mondo ed è uno dei luoghi più visitati e instagrammati di sempre.

Nella serata di ieri un turista ubriaco è stato sorpreso a urinare sulle scale monumentali di accesso alla Chiesa.

Ad accorgersi del gesto di inciviltà i Carabinieri di Amalfi che, dopo aver invitato l'uomo a ricomporsi, hanno elevato nei suoi confronti una sanzione amministrativa.

L'uomo era completamente ubriaco e non si è accorto di cosa stesse facendo.

Fare la pipì per strada non è più reato dal 2016, da quando cioè gli atti osceni in luogo pubblico e quelli contrari alla pubblica decenza sono stati depenalizzati.

Ciò significa che, in caso di un bisogno fisiologico, il gesto è punito non più come reato, ma come illecito amministrativo. Nella pratica una banale sanzione simile a una multa stradale.

"Banale" però non nell'importo che, per chi fa un bisogno fisiologico in luogo pubblico, può arrivare fino a 309 euro (la sanzione è stata rivista del 2022 dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95/2022, nella legge del 2016 l'importo poteva andare da 5 a 10 mila euro).

Lo scorso luglio un gesto di inciviltà simile fu compiuto nei pressi del Santuario di Santa Maria del Bando ad Atrani, a pochissimi km dal Duomo di Amalfi. In quell'occasione, nonostante le telecamere di sorveglianza avessero beccato una coppia di turisti, non fu elevata nessuna sanzione in quanto non identificati.

