Amalfi, trovato gatto agonizzante con la mandibola fratturata: è fuori pericolo

Domenica mattina, ad Amalfi, in Largo Duca Piccolomini un cittadino ha trovato un gatto agonizzante davanti alla sua abitazione.

Due agenti del comando di Polizia Municipale sono intervenuti prontamente e, appurata la gravità della situazione, hanno contattato l'ASL veterinaria, che però ha comunicato di non riuscire a intervenire prima di 2 ore, un tempo che forse il gatto, in evidente stato dì ipotermia, non avrebbe potuto attendere.

Fondamentale l'intuizione di contattare la signora Saveria Di Martino, volontaria dell'ENPA Costa d'Amalfi, che è intervenuta e ha portato il gatto a Salerno, nella clinica veterinaria "San Francesco", dove il gatto è attualmente ricoverato.

Il gatto presenta diverse fratture della mandibola e lesioni anche sul palato e sulla lingua, che fanno pensare a un colpo. Per ora è fuori pericolo e non è detto che debba essere operato.

Intanto sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente e cercare di capire se sia stata perpetrata da qualcuno una violenza volontaria sull'animale.