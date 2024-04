Amalfi, giornata di follia: turista non riesce a salire sul bus e infrange il vetro con un pugno

Inserito da (Admin), sabato 27 aprile 2024 21:49:31

Un episodio di violenza, causato forse dal forte stress, ha coinvolto un autista e i passeggeri di un autobus di linea, ad Amalfi. Al culmine di una giornata affollata, che ha visto un afflusso massiccio di visitatori nei principali centri costieri, la situazione è degenerata poco prima del tramonto, quando le tensioni accumulate si sono trasformate in un gesto di rabbia inaudito.

Poco dopo le 18:30, nella centrale Piazza Flavio Gioia, un turista italiano di 32 anni, alloggiato ad Agerola, ha perso la pazienza in una coda tumultuosa per salire sul bus Sita. Dopo essere stato informato dal conducente che il bus aveva raggiunto la capienza massima e che non avrebbe potuto salire, l'uomo ha reagito con estrema violenza, sferrando un pugno alla portiera del bus e infrangendo il vetro.

Le schegge di vetro hanno raggiunto alcuni dei passeggeri e il conducente, causando principalmente spavento. Prontamente soccorso, il conducente è stato esaminato da personale medico giunto sul posto e fortunatamente per lui niente di grave. I Carabinieri della stazione di Maiori, giunti scortando l'ambulanza, e quelli di Amalfi sono intervenuti rapidamente, identificando l'aggressore e occupandosi della situazione.

Questo incidente è il sintomo di una problematica più vasta che affligge il trasporto pubblico nella zona, aggravata durante i mesi estivi.

Secondo Gerardo Arpino, segretario della FILT CGIL Salerno, la riduzione degli stalli di fermata e l'inefficienza nel gestire il flusso di turisti contribuiscono a rendere la situazione insostenibile. "Ogni giorno assistiamo a scene di ordinaria follia" commenta Arpino, sottolineando la necessità di un ripensamento delle infrastrutture e della gestione del trasporto pubblico.

La situazione richiede un intervento coordinato tra città, istituzioni e società di trasporto per migliorare le condizioni di sicurezza e efficienza. La città di Amalfi, simbolo di bellezza e ospitalità, si trova ora al centro di un dibattito su come garantire che la sua fama non sia macchiata da eventi simili in futuro.

Il turista responsabile dell'incidente ha già presentato le sue scuse e si è impegnato a risarcire i danni causati.