A San Valentino Torio si piange la morte del 18enne Gennaro Basta. Il sindaco Strianese proclama il lutto cittadino

Inserito da (Admin), domenica 3 settembre 2023 16:14:50

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, un 18enne originario di San Valentino Torio ha perso la vita in un incidente stradale a Pagani. Il giovane, mentre era alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo impattando rovinosamente contro un muro.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Gennaro Basta non c'è stato nulla da fare. La notizia della tragica scomparsa si è rapidamente diffusa nelle città dell'agro-nocerino-sarnese.

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, interpretando i sentimenti di profondo dolore dell'intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Gennaro Basta che saranno celebrati domani pomeriggio, lunedì 4 settembre, alle ore 16.

«Un'altra tragedia della strada ha colpito duramente la nostra comunità. L'ennesima giovane vita spezzata sull' asfalto. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze e pregando affinché Gennaro riposi in pace nella gloria di Dio» si legge del commosso messaggio del primo cittadino, affidato ai canali social.