Maiori, elezioni organi statutari SIULCC delle Segreterie di Napoli, Salerno e Regionale Campania

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio, presso l'Hotel Sole di Maiori si sono tenuti i primi congressi territoriali nel corso dei quali sono state costituite le Segreterie di Napoli e Salerno del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Carabinieri (SIULCC).

Per la provincia di Napoli sono stati eletti Giugliano Francesco (Segretario Generale Territoriale) e Mautone Agostino (Vice Segretario Generale Territoriale), mentre per la provincia di Salerno Alfieri Umberto (Segretario Generale Territoriale), Rivieccio Nino e Frappelli Armando (Vice Segretario Generale Territoriale) e Verrone Gerardo (Consigliere Territoriale).

Per la segreteria regionale della Campania sono stati eletti: Rosati Andrea (Segretario Generale Regionale, luogotenente in forza al nucleo operativo del Comando provinciale di Salerno), Marcocci Marco (luogotenente al comando della Stazione dei Carabinieri di Amalfi) e Ciarmiello Luca (Segretario Generale Regionale Aggiunto) e Varricchione Luigi (Vice Segretario Generale Regionale).

Tutti i dirigenti eletti guideranno il SiulCC in Campania per i prossimi quattro anni.

«La nascita delle strutture periferiche del nostro sindacato rappresenta una svolta importante - ha sottolineato Sebastiano Calabrò Segretario Generale SIULCC presente ai lavori -e consentirà l'attività di collegamento con la base al fine di verificarne le esigenze e svolgere azioni mirate per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i Carabinieri/lavoratori. Il nostro sindacato, tra i più giovani del panorama sindacale rappresentativo costituitosi a seguito dell'emanazione della Legge 46/2022 e collocato alla posizione numero Uno dell'albo del Ministero della Difesa, si pone come obiettivo sfide importanti: con proposte migliorative in tutti i settori da individuare nel corso degli attuali lavori per il rinnovo contrattuale».