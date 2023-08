L'anticiclone africano riporta il caldo in Italia, ma in Campania non si registreranno i valori estremi di luglio

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 17 agosto 2023 12:42:10

Torna il caldo in Campania, ma non si registreranno i valori estremi di luglio. La causa è l'anticiclone africano, che secondo i meteorologi, sta per fare il suo ritorno nel corso del prossimo fine settimana.

Se in Valpadana e nell'entroterra tra Umbria, Toscana e Lazio si sfioreranno i 40°C, al Sud le massime saranno superiori ai 30°C.

«Le aree italiane che risentiranno della maggiore anomalia saranno quelle di nord-ovest e la Sardegna. Non che altrove non farà caldo, ma per il meridione e le adriatiche sarà una fase meteo meno rovente rispetto a quella folle di luglio», spiega il meteorologo Mario Giuliacci.

L'ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la prossima settimana, almeno fino al 25 agosto, e potrebbe proseguire addirittura verso la fine del mese.