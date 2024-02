Campania, annunciato concorso per 70 assunzioni a tempo indeterminato

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 1 febbraio 2024 08:15:33

La Regione Campania ha annunciato nuove assunzioni a tempo indeterminato, approvando la partecipazione al Programma nazionale "Capacità per la Coesione 2021-2027" attraverso una delibera della giunta. La Giunta regionale, guidata da Vincenzo De Luca, ha comunicato di aver approvato positivamente la manifestazione di interesse per la selezione e successiva assunzione di 70 professionisti con competenze tecniche e specialistiche, con la qualifica di funzionario. Questi saranno impiegati per implementare i Programmi regionali finanziati con fondi per la coesione.

Il progetto rientra nel contesto del Programma nazionale "Capacità per la Coesione 2021-2027", sostenuto dal Governo e finanziato congiuntamente dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, con un budget totale di 1 miliardo 267 milioni e 433mila 334 euro. L'iniziativa prevede l'assunzione complessiva di 2.200 funzionari a tempo indeterminato presso le amministrazioni regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre alle città metropolitane e ai comuni affiliati.

Attualmente, non sono ancora state specificate le date per il processo di selezione e l'ingresso effettivo dei vincitori.